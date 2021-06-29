Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan Taylan Antalyalı'ya destek

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, 'Powered by Pride' yazılı tişörtüyle paylaştığı fotoğraf sonrası gericiler tarafından hedef alınan Taylan Antalyalı'ya destek veren açıklamalarda bulundu.

Sanver, "Galatasaray'ın değerlerinde ifade özgürlüğü vardır. Galatasaray'ın değerlerinde, kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğrayanların yanında durmak için, illa o kimliğe sahip olmanın gerekmediği bilinci vardır. Değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.