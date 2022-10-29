Galatasaray maçında ilginç diyalog: 'Hakemin yanına gidemiyorum, itiraz edin'

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında Teknik Direktör Okan Buruk ile Fernando Muslera arasındaki diyalog dikkat çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, karşılaşmanın ilk yarısında Karagümrük forması giyen Adnan Uğur'un müdahalesi sonrası Lucas Torreira yerde kaldı ve sarı kart gördü. Bunun üzerine pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünen Fernando Muslera, teknik direktör Okan Buruk'un yanına kadar gitti ve itiraz edilmesi gerektiğini söyledi.

Muslera'nın Buruk'a "Hakemin yanına gidemiyorum. Sarı kart görürüm, cezalı olurum ama ayağa bastı, itiraz edin" dediği belirtildi.