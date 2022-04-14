Galatasaray finale itiraz edecek

AXA Sigorta Kupa Voley'in finalinde Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor dün Sivas'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, müsabakanın ilk setinde 19-17 önde olduğu sırada Arkas Spor'un bulduğu sayı sonrasında 19-18 olması gereken skorun tabelaya 19-19 olarak yansıtıldığını kaydetti.
Galatasaray Kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, teknik ekip ve istatistik antrenörünün itirazlarına rağmen hakemlerin bu itirazları kabul etmediği ve skorun doğru olduğunu savundukları belirtildi.
Sarı kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde: