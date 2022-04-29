Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan seçim açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yarın yapılması planlanan ancak mahkeme tarafından durdurulan kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunun yeni tarihini önümüzdeki hafta açıklama kararı aldıklarını söyledi.

Elmas, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında kulüpte 26 Mart'ta gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul ve ardından yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Mali kongrede idari yönden ibra edilmedikten sonra olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını hatırlatan Elmas, ardından bazı üyelerin konuyu yargıya taşıdığını dile getirdi.

Gelişmeler hakkında başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ü sürekli bilgilendirdiklerini belirten Elmas, kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun geçen hafta açtığı dava üzerine 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, seçimli genel kurulun tedbiren durdurulmasına karar verdiğini ancak yapılan itiraz üzerine bu kararın kaldırıldığını hatırlattı.

Fırat Develioğlu'nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesine (İstinaf) itirazda bulunduğunu ve istinafın seçimli genel kurulu durdurma kararı verdiğini anlatan Elmas, şunları kaydetti:

"Ne enteresandır ki istinaf başvurusu olduğu gün herhangi bir bilgimiz yokken, saat 16.00 civarı istinaf mahkemesinin almış olduğu iddia edilen karar ortalıkta dolaşmaya başladı. Hukukçularımız bize UYAP'ta böyle bir karar olmadığını söyledi. Karar bugün çıktı. Fakat kim bunu servis ettiyse bir gün önceden bu kararı biliyordu. Bu kararın sonrasında ciddi bir itibar suikastı ve linç başladı. Daha sonra iş giderek büyüdü ve tedbir kararının benim tarafımdan aldırıldığına yönelik bir kampanya yapılmaya başlandı. Bütün bunlar olurken, bu sabaha kadar kulübümüze ulaşmış herhangi bir karar olmadı. Bu davanın sonucunu bu sabah öğrendik."

Karar sonrası bugün yine başkan adayları Hamamcıoğlu ve Öztürk ile bir araya geldiğini anlatan Elmas, "Kendileri bana bu seçimin 21-28 Mayıs'a ertelenmesini istediklerini söyledi. Galatasaray zor bir ay geçirdi. Bütçesiz, bir ay sonra bırakacak bir yönetimin alması gereken çok ciddi kararlar oluyor. Kendilerine bütçe ile ilgili endişelerimiz olduğunu söyledim. Bu nedenle amatör branşlarda bazı transferlerimizi yapamadık. Bu arada biz bugün tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvuruda bulunduk ancak o başvuru da reddedildi" ifadelerini kullandı.

'İstifaya gerek yok'

Burak Elmas, başkan adaylarının adil bir seçim istediğini ve bu konuda haklı olduklarını vurgulayarak, "Galatasaray ciddi anlamda bir kaosun içine itildi. Bunu takip ederek, devamını sağlamak isteyenlerle bütün camiamız mücadele etmeli. Özellikle sosyal medyada taraftarlarımızın ve bazı üyelerimizin yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını görüyorum. İstifa etsek kulüp başsız kalır ve çok ciddi durumlarda karar alamazdı. Seçimin önünü açmak için böyle bir istifaya gerek yok. Seçimin olması adına elimizden gelen her şeyi yaptık" değerlendirmesinde bulundu.

Elmas, başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik soru üzerine, "Galatasaray'ın önceliği bu değil. İlk önce buradan çıkmamız lazım. Galatasaray'ı el birliğiyle buradan çıkarmamız lazım" ifadelerini kullandı.