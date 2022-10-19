Galatasaray Alman hocayı resmen açıkladı

Okan Buruk'un teknik ekibini güçlendiren Galatasaray, Moritz Volz ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Volz, ilerleyen günlerde göreve başlayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Yeni yardımcı antrenörlerimizden Moritz Volz, özel işlerini halletmek için ülkesine dönmüş olup ilerleyen günlerde teknik heyetimizde görevine başlayacaktır."

Okan Buruk ile bir araya geldiği bilinen Volz'un teknik ekibin bilgisi ve isteği doğrultusunda takıma katıldığı belirtildi.

Daha önce Julian Nagelsmann ile birlikte Leipzig'de çalışan Moritz Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da hizmet verecek