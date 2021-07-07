Galataport şantiyesi önündeki işçilerin direnişi sürüyor

Galataport'a iş yapan Met Mühendislik taşeronu Isıt-Aş (Fatih Memiş) firmasının 4 işçiyi sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atması üzerine Galataport Şantiyesi önünde Karaköy Meydanı'nda 3 gün önce başlatılan işçi direnişi devam ediyor.

soL muhabirine konuşan işçiler, firma tarafından sendikalı oldukları için işten çıkarılması düşünülen çok sayıda arkadaşlarının olduğunu, direnişi onlar adına da gerçekleştirdiklerini ilettiler.

Galataport Projesi başlangıcından itibaren farklı işçi direnişlerine ve hak ihlallerine konu olmuştu.