Galata Kulesi'ne çıkmak 175 TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerine giriş ücretlerini 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmaz üzere güncelledi.

Açıklanan yeni fiyat listelerine göre müze ve ören yerlerine giriş ücretleri yüzde 30 ile 45 arasında arttı.

Bakanlığın listesine göre bazı giriş ücretleri Türk Lirası olarak şöyle; Göbeklitepe 90, Göreme Ören yeri 150, Bergama Akrepolü 100, Galata Kulesi 175, Troya Müzesi 100, Aspendos Ören yeri 100, Perge Ören yeri 100, Efes Antik Kenti 200. Müze girişleri ise 20 ile 50 Türk lirası arasında değişti.

Özel uygulama fiyatları

*Fast Track Uygulaması: Efes Ören yeri 250, Hierapolis örenyeri, Pamukkale Arkeoloji Müzesi 250, Göreme Ören yeri ve Karanlık Kilise dahil 250. Bu Müze ve Ören yerlerinde Müzekart ile yapılacak geçişlerde ek ücret 60 TL.

*İlk kullanıldığı andan itibaren 72 saat geçerli olacak olan Kombine bilet: Denizli Hierapolis Ören yeri + Laodikeia Ören yeri + Denizli Arkeoloji Müzesi 250, İzmir Efes Müzesi + Efes Ören yeri, Yamaç Evler + St.Jean Anıntı 350, Çanakkale Troya Ören yeri + Troya Müzesi 150, Efes Ören yeri + Yamaç Evler 250, Side Müzesi + Side Tiyatrosu (Tek bilet) 125, Şanlıurfa Göbeklitepe Ören yeri + Canlandırma Merkezi 100, Hatay Müzesi + St.Pierre Anıt Müzesi + Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi 150 TL.

*Museumpass: Museumpass Türkiye 1000, Museumpass İstanbul 700, Museumpass Ege 650, Museumpass Akdeniz 650, Museumpass Akdeniz 650, Museumpass Kapadokya 400, Patara – Olympos Passcard 270