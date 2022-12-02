Galata Köprüsü'nde kaza: 3 yaralı

Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle köprüde balık tutan iki kişi ve bir otobüs yolcusu yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kaza Galata Köprüsü Eminönü'nü istikametinde meydana geldi. Yağmurlu havanın da etkisizle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırım taşlarını aşarak yol kenarında balık tutanlara doğru yöneldi.

İETT otobüsü, taşlar üzerinde kalırken çarptığı demir korkulukların savrulması sonucu köprüde balık tutan iki kişi yaralandı. Otobüsteki bir yolcu da düşerek yaralandı.

Yaralanan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüsü kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.