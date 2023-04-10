Gabonlu Dina'nın ölümü: Dördüncü kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Karabük'te, Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan Gabonlu 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, üç kez gözaltına alınıp, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ve mahkemenin üç kez serbest bıraktığı D.A., dördüncü kez gözaltına alındı. D.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ibouanga’nun Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen üçü yabancı, sekiz kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı.



Şüphelilerden beşi savcılık ifadesinin ardından, üçü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dina'nın ölümünden önce otomobiline bindiği D.A. da geçtiğimiz hafta içinde üç kez gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle üç kez mahkemeye sevk edilen D.A. mahkeme tarafından üçünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat Kerim Bahadır Şeker, Twitter’dan paylaşımda bulunarak Dursun A’nın dördüncü gözaltı sonrası tutuklandığını duyurdu.