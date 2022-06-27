G7'den Zelenskiy'e: Ukrayna'ya 'gerektiği sürece' askeri ve ekonomik destek verilecek

G7 Zirvesi sonrasında yapılan açıklamada, Ukrayna'ya desteğe 'gerektiği sürece' devam edileceği belirtilirken, Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletileceği duyuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, toplantıya telekonferans ile katılarak, ülkesi için daha fazla askeri ve ekonomik destek talep etmişti.

Reuters'in haberine göre, Almanya'nın Bavyera eyaletinde gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin ardından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın yanında olmaya ve mali, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamaya gerektiği sürece devam edeceğiz" denildi.

Zelenkiy'nin talebi kabul görmedi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 ülkelerine Rusya’ya karşı daha fazla yaptırım uygulamaları çağrısı yaparak, Kiev’in tahıl ürünleri ihraç etmesine yardımcı olmalarını, askeri desteklerini artırmalarını ve Ukrayna’nın yeniden imarı için mali yardım sağlamalarını talep etmişti. G7 ülkelerinin açıklamasında, Ukrayna'ya 29,5 milyar dolar tutarında hibe sözü verdikleri hatırlatıldı.

Rusya savunma sanayisine ve petrolüne yaptırımlar

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın savunma sanayisi için önemli teknolojileri ithal etme kabiliyetini kısıtlamak amacıyla Moskova’ya yeni yaptırımlar getirileceği söylendi. G7 ülkeleri Rusya'nın petrol ihracatı gelirlerinin hedef alınacağını da dile getirdi.

Açıklamada, Rusya’nın küresel gıda güvenliğine yönelik artan tehditlerde büyük bir payı olduğu belirtildi. Rusya'ya, Ukrayna’nın tarım ve ulaşım altyapısına yönelik saldırıları durdurma ve Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından tarım ürünlerini taşıyan gemilerin serbest geçişine izin verme çağrısı yapıldı.

Öte yandan G7 açıklamasının taslağında bulunan, sıfır emisyon hedefine Japonya tarafından karşı çıkıldığı açıklandı. Japonya'nın toplantıda görüşülen sıfır emisyonlu araçlar hedefine muhalefet ettiği belirtildi.