G7 ülkeleri yoksul ülkelere yalnızca 1 milyar doz aşı vaat etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pandemiyi yenebilmek için küresel ölçekte 11 milyar doz aşıya ihtiyaç olduğunu belirtirken, dünyanın en büyük 7 ekonomisinin oluşturduğu G7 ülkeleri yoksul ülkelere yalnızca toplam 1 milyar doz aşı hibe edeceklerini duyurdu.

İngiltere'nin ev sahipliğinde Cornwall'daki Carbis Koyu’nda 11-13 Haziran'da düzenlenen G7 Zirvesi’nin sonuç bildirgesi açıklandı.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, Almanya ve İtalya'nın bir araya gelmesiyle oluşan G7 ülkeleri, pandemiyle mücadele amacıyla gelecek yıl içinde küresel ölçekte 1 milyar doz Covid-19 aşısının ihtiyacı olan ülkelere hibe edileceği bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün düzenlediği basın toplantısında, bağışların ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmadığı ve G7'nin ahlaki bir başarısızlığı olduğu yönündeki eleştirileri reddetti. Johnson Covid-19 aşılarında patentin kaldırılması yönündeki talepleri de reddetti.

Çin G7'nin hedefinde

G7 zirvesinin sonuç bildirgesinde ayrıca Covid-19'un kökenleri konusunda DSÖ'ye yeniden "zamanında, şeffaf, uzmanlar tarafından önderlik edilen ve bilimsel temelli" bir soruşturma yürütme çağrısı yapıldı.

Hedefinde Çin'in Kuşak ve Yol projesinin de yer alan bildirgede "Çin'in dünya ticaretine etkisine karşılık verileceği", "Çin'e özellikle Şincan'la ilgili insan haklarına saygı gösterme çağrısı yapıldığı" ifade edildi.

Sonuç bildirgesinde ayrıca G7 ülkelerinin, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi, en geç 2050 yılına kadar ise tamamen sıfırlamayı hedefledikleri, küresel ısınmanın +1,5 derece sınırının altında tutulması amacıyla gerekli her adımın atılacağı vaat edildi.