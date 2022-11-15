G20 Zirvesi'nde Rusya'ya yaptırım çatlağı

G20 Zirvesi'nin taslak bildirisinde bazı katılımcı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren bir maddeye karşı çıktıkları genel taslağında yaptırımları kabul etmedikleri öne sürüldü.

Kyodo Haber Ajansı'nın haberine göre, G20 Zirvesi'ne katılımcı ülkelerin çoğunun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınandığı son taslakta, bazı tarafların yaptırımlara ve diğer konulara katılmadıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Kyodo'ya konuşan diplomatik kaynaklara, G20 Bildirgesi'nde Batı demokrasileriyle otokratik ülkeler arasındaki gerilim karşılığı olarak adlandırılan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, G20 ülkeleri zirvenin sonunda yayımlanacak ortak bildiri üzerinde anlaşma sağlayamadı.

Kaynaklar, bazı ülkelerin bildirgede Rusya'nın savaş konusunda kınanmasını kabul ettiğini ancak bazı ülkelerin Moskova'ya yönelik yaptırımlara muhalefet ettiğini bildirdiler.

G-20 grubunun 2008'de yıllık zirveler düzenlemeye başlamasından bu yana, ortak açıklama yapmayı başarmışlardı. Ancak Kyodo'ya konuşan siyasi analistler, ülkelerin birliğini göstermede başarısızlığın küresel çerçevede şüphe uyandıracağını belirterek, bu senede ortak bir bildirge yayınlamalarının beklediklerini ifade ettiler.

Şi'den yaptırım açıklaması

Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in zirvede yaptığı konuşmada, tek taraflı yaptırımların kaldırılması çağrısı dikkat çekti.

Şi yaptığı konuşmada, gıda ve enerji konularının siyasallaşmasına karşı direnilmesi gerektiğini belirterek, bilimsel ve teknolojik iş birliğine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

'Batı açısından diplomatik zafer'

Financial Times'a göre, G20 zirvesinin nihai bildirisinde "modern dünyada savaş olmaması gerektiği" yönünde bir madde bulunacak.

FT'nin haberinde, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ilişkin artan küresel kaygıyı yansıtacak şekilde, G20 Zirvesi'nde günümüzün "savaş çağı olmaması gerektiğini" belirtilerek nükleer silah kullanma tehditleri kınanacak.

Müzakerelere katılan bir yetkili belgenin dilinin "Batı açısından oldukça diplomatik bir zaferi temsil ettiğini" söyledi.