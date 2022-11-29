Futbolcular Dünya Kupası stadyumlarından şikayetçi: 'Kendimi rahatsız hissediyordum...'

Brezilya Milli Takımı oyuncusu Anthony Matheus dos Santos, 2022 Dünya Kupası'nın oynandığı stadyumların havalandırma konusunda yetersiz olduğunu ve söz konusu durumun hastalığa yol açtığını söyledi. Anthony, birçok oyuncunun da durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili ESPN'in Brezilya edisyonuna açıklamalarda bulunan Anthony, "Bu durum biraz zorlayıcı. Kendimi kötü hissettiğim birkaç gün oldu. Toparlanmaya çalışıyorum ve hazır hale geleceğim. Kendimi biraz rahatsız hissediyordum ve boğazımda ağrı vardı. Stadyumlardaki havalandırma etkiledi. Sadece ben değil. Diğer oyuncular da bu durumdan şikayetçi ve bazıları öksürüyordu" dedi.

Katar’daki stadyumlar turnuva için inşa edilirken, inşaat sırasında sıcak hava ve havalandırma için tribünlerin altına büyük klimalar yerleştirilmişti.