Futbol maçında çıkan izdihamda 32 çocuk hayatını kaybetti

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde Arema FC'nin ezeli rakibi Persebaya Surabaya arasındaki futbol maçında, maç sonucundan memnun olmayan taraflar sahaya inmiş ve polisin de müdahalesiyle izdiham yaşanmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler arasında 32 çocuğun bulunduğu bildirildi. Çocukların 3-17 yaş aralığında bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, izdihamın ardından 174 olarak açıklanan can kaybı bazı kurbanların iki kez sayıldığının tespit edilmesinin ardından Doğu Java Vali Yardımcısı Emil Dardak tarafından 125 olarak revize edilmişti. (İHA)

