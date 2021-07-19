Futbol kurallarına 5 kritik değişiklik geliyor

Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre FIFA futbolda tarihi değişikliklere hazırlanıyor.

Yapılması planlanan değişiklikler, şu an için bir gençlik turnuvasında deneniyor. İşte FIFA'nın oyun kurallarıyla ilgili planladığı 5 önemli değişiklik şu şekilde;

Oyun süresi kısalıyor

"FIFA 45'er dakikadan iki devre oynanan futbolun süresini kısaltmayı düşünüyor. Daha önce Real Madrid Başkanı Florentino Perez maç süresinin çok uzun olduğunu ve gençlerin futbola ilgi göstermediğini savunmuştu. FIFA'nın planladığı değişikliğe göre devre süresi 45 dakikadan 30 dakikaya indirilecek ve müsabakalar toplam 60 dakika oynanacak.

Sınırsız oyuncu değişikliği

Koronavirüs pandemisi nedeniyle oyuncu değişikliği sayısı 3'ten 5'e çıkarılmıştı. Yeni kural hayata geçirilirse oyuncu değişikliğinde sınır kalkacak ve takımlar müsabaka boyunca sınırsız değişiklik hakkına sahip olacak."