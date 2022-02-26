Futbol kapitalizmi Avrupa Süper Ligi fikrinden vazgeçmedi

Avrupa Süper Ligi (ESL) organizasyonu yaratmak isteyen kulüpler gelen tepkilerin ardından plandan çekilmişti. ESL projesinin arkasında, resmi olarak şu anda sadece Juventus, Barcelona ve Real Madrid futbol takımlarının kaldığı biliniyor.

Juventus, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinin daha önce yaptığı ortak açıklamada, "UEFA'nın Avrupa futbolu üzerindeki tekelci zihniyetini gözler önüne seren bu kararı Avrupa Adalet Mahkemesi'ne taşıyacağız. Artık UEFA'nın tehditlerini dikkate almadan projemiz için çalışmalara devam edeceğiz." ifadeleri yer almıştı. Lakin kulüplerin yaratmak istediği yeni organizasyonun kendisinin futbolda tekelleşme yaratacağı şeklinde yorumlar yapılmıştı.

The Telegraph'ın haberine göre, kalan üç Avrupa Süper Ligi (ESL) destekçisi kulüp, UEFA'nın Avrupa futbolundaki üstünlüğüne yönelik başka bir doğrudan saldırıya geçecek ve belirli kulüpleri kalıcı üyeler yapan ilk fikri rafa kaldıracak yeni bir girişimde bulunacak.

Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin perşembe günü, konu ile ilgili yeni bir açıklaması bekleniyor. Agnelli'yi, Real Madrid Başkanı Fiorentino Perez ve Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın desteklediği söylenmekte.

ESL triosu olarak tanımlanan Juventus, Barcelona ve Real Madrid, projenin futbolda yeni bir dönem açacağını iddia ediyorlar.

Avrupa Süper Ligi organizasyonu, aslında çok açık bir şekilde bir ekonomik kaygılar zincirinin son halkası olarak devreye girdi. Futbol endüstrisinin en temel kulüplerinin ekonomik bir çıkış yolu aradığı ve Covid-19 salgının da bu durumu pekiştirdiği bir dönemde, bu projenin ortaya atılması şaşırtıcı olmaktan uzak.

Bu tartışma içerisinde, 2012'de aramızdan ayrılan devrimci futbolcu Metin Kurt'un "Futbol borsada değil arsada güzel!" sözlerini hatırlamak gerekiyor.