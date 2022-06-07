Furkancılara polis siren sesiyle müdahale etti

Toplumda Furkancılar olarak bilinen Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un destekçilerinin eylemine polis siren sesleriyle müdahale etti.

Koray Sarıçalı'nın kaçırılması soruşturması kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul bir aydır Ağrı Cezaevi'nde kalıyordu. Eşi Semra Kuytul eşini ziyaret ettikten sonra destekçileriyle beraber Alparslan Kuytul'un tutulduğu yere yaklaşık dört saat uzaklıkta olan Bitlis'te açıklama yapmak için yola çıktı. Polisin izin vermemesi üzerine Bitlis yolu üzerinde araçlardan inip, slogan atmaya başlayan Furkancıların sesini polis siren sesleriyle bastırdı.