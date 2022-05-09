Fulya Öztürk'ü çalıştığı pastanede öldüren katile müebbet hapis cezası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Aralık 2020'de eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun'un (33) cezası belli oldu.

Baştosun hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada karar duruşması bugün görüldü. Davanın geçen duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamış ve sanık Baştosun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep etmişti.

İzmir 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında Baştosun'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına verildi. Mahkeme cezada indirim uygulamadı.

Duruşmaya katılan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden yapılan açıklamada "Bugün FulyaÖztürk için İzmir’de karar duruşmasındaydık. Fail, müebbet hapis cezası aldı, indirim uygulanmadı. Fulya’nın ailesi, dostları hep beraberdik. Anısına saygıyla..." denildi.