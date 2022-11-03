Fulya Öztürk’ten ‘TOGG’ açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte yaptığı TOGG’un deneme sürüşünde verdiği tepkilerle gündem olan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten açıklama geldi.

“O videonun devamında ben diyorum ki, ekran başında izleyenler bunu anlamayacaklar. Ama her zamanki gibi ilk 50 saniyeyi alıp hemen… Anlamadan dinlemeden, gözünüzü seveyim" diyen Öztürk, "Ben elektrikli araca hayatımda binmemiştim. Kaç kişi binmiş olabilir ki? 0’dan 120’ye çıkıyor bir anda araç. Basınçtan geriye yaslanıyorsunuz bir anda. Araba ne kadar güzelmiş haberi değildi o, basıncın etkisine ilişkin bir haberdi. Kameraman arkadaşım ve Sayın Bakan daha önce araca bindikleri için benim kadar tepki vermediler" ifadesini kullandı.