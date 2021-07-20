Fuat Oktay'dan Adalet Divanı'nın 'türban' kararına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı türban kararına tepki göstererek, 'Adaletsizliğin tam bir örneği' dedi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bayramı namazı sonrası açıklamada bulundu. 

Oktay, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı türban kararına  tepki göstererek şunları söyledi:

"Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı bir karar var. Ne yazık ki tam bayram öncesine denk gelen bir karar. Adaletsizliğin tam bir örneği. Din ve vicdan özgürlüğü adına neredeyse Müslümanları fiilen ayıran; okula gidecek ve iş yerine gidecek çocuklarımızı, özellikle kadınlara karşı, bir taraftan kadına şiddetle, ayrımcılıkla veya cinsiyet boyutundaki birçok şey ile mücadele ettiğini ifade eden Avrupa Birliği'nin, bugün konu Müslümanlar olduğu zaman, Müslüman kadın olduğu zaman şiddetin ta kendisidir bu, ayrımcılığın ta kendisidir bu. Ben bu vesile ile buradan din ve vicdan hürriyetini yok eden böyle ikircikli bir kararı da şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum"

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