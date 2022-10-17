Fuat Oktay: Karadeniz’de keşfedilen doğalgazı 2023’te evlerde kullanıma sunacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bartın'da maden ocağındaki patlama hakkında, "Böylesi acıların tekrar yaşanmaması için tedbirler alınarak yaraların hızla sarılacak" yorumunda bulundu.

2023 yılı bütçesi hakkında konuşan Oktay, "2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından TBMM'ye sunulmaya hazırdır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından sunumu yapılan yeni bütçe kanununda bütçe açığı yüzde 3,5 olarak öngörülürken, bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar, gelirlerin ise 3 trilyon 810 milyar lira olması hedefleniyor.

Oktay enerji sübvansiyonlarının 2023 bütçesine yükünün 600 milyar lira olacağını söyledi.

Yüzde 5 büyüme beklentisi

2023'te GSYH büyüme beklentisi yüzde 5,0, ihracat hedefi 265 milyar dolar, ithalat hedefi 345 milyar dolar oldu. 2023 yılında işsizlik oranı beklentisi yüzde 10,4, 2023 yılı için ihracat hedefi 265 milyar dolar, ithalat hedefi 345 milyar dolar oldu.

Oktay, "Ekonomimizin 2023 yılında da üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek yine yüzde 5 oranında büyüyerek diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışması beklenmektedir. Güçlü ekonomik aktivitenin ve dış talebin istihdam oluşturma kapasitesi üzerinde olumlu etkileriyle istihdamımız; 2021 yılının ikinci çeyreğinde salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkmıştır. 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla güçlü istihdam artışımızın iş gücüne katılımdaki artışı aşmasıyla işsizlik oranı da azalmaya devam etmiştir. 2022 yılı genelinde ekonomideki canlılığın sürmesiyle yıl sonu itibarıyla istihdamdaki yıllık artışın 1,9 milyona yaklaşarak işsizlik oranının yüzde 10,8'e gerilemesi, 2023 yılında da bu oranının yüzde 10,4'lere düşmesi hedeflenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz doğalgazı

Oktay'ın konuşmasının satır başları şu şekilde: