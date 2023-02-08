Fuat Oktay CHP'yi hedef aldı: 'Siz kimsiniz havalimanındaki çalışmaları yapacaksınız'

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlere ilişkin son durumu açıklaması beklenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP'li belediyenin depremde zarar gören havalimanı çalışmalarını yapmasını hedef aldı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, İskenderun Limanı'nı onarmaya başlamıştı.

Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar. https://t.co/hz8v4Vuqu6 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 8, 2023

Bunun duyurulmasını takiben Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şu açıklamalarda bulundu:

'Bunların üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun'

Köylere helikopterlerle yardımlar ulaştırılmaya başlandı.

Sahayı etkileyecek kapalı yolumuz yok. Havalimanıyla ilgili son derece çirkin bir şekilde siyasi amaçlı açıklama vardı ama biz ilk günden beri yapıyoruz. Hatay Havalimanı'nda da onarım devam ediyor. Tüm afet bölgesine kontrollü bir şekilde doğal gaz vermeye başlayacağız. Akaryakıtla ilgili çok yoğun bir sıkıntı yaşamadık ama bir gün tedbirli davrandı. Yolun açılmasıyla beraber sorunumuz kalmadı.

Bizimle görüşmek isteyenleri yoğunluğumuza rağmen kapımızı açtık. Zaten bu kapı milletin kapısıdır. Tüm bilgileri tüm şeffaflığıyla paylaştık. Buradan ayrıldıktan sonra ertesi gün sahada bu kadar insanın alın terinden bunların üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun.

'Siz kimsiniz ne olduğunuz zannediyorsunuz?'

Havalimanını biz yapıyoruz kim tutuklarsa tutuklasın. Son derece seviyesiz. Kendileriyle görüşmem de de özellikle ifade etmeme rağmen son derece dikkatli davranılmasına rağmen çok basitce iddialarla siyaset yapılamaz.

Siz kimsiniz ne olduğunuz zannediyorsunuz? 85 milyondan farklı mısınız? Devletin yapamadığınız belediyeden gelen bir tane araç yapacak. Bu kadar mı acizleştiniz. Adana'da da gördük bunları. Siz kimsiniz havalimanındaki çalışmaları yapacaksınız.

Kimsenin nazıyla niyazıyla uğraşacak değiliz. İş makinelerini dışarıda bırakıyorsunuz diyorlar. Külliyen yalan. Burada 100 bin kişi emek veriyor. Nasıl birlik beraber oluruz diye destek vereceklerine.. Gidip orada birkaç araçla moloz toplayıp... Ona da biz davet ediyoruz. Afet zamanı.

​​​​​​​'Dezenformasyon ile ilgili bir şey varsa bunun gereğini de yapacağız'