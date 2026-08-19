FT: Trump savaşı tırmandırırsa İran Avrupa’daki hedefleri vurmayı değerlendiriyor

İran’ın ABD’nin savaş tırmandırması durumunda Avrupa’nın güneydoğusundaki ABD hedeflerine misilleme yapmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Olası hedefler arasında Bulgaristan ve Kıbrıs’ın da adı zikrediliyor.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi Trump’ın savaşı tırmandırması durumunda İran’ın Avrupa’daki askeri hedefleri gözüne kestirdiğini yazdı.

Gazeteye göre, Tahran’da çok sayıda kişinin yeni bir çatışmayı kaçınılmaz görmesiyle birlikte, Ortadoğu'nun ötesindeki ABD varlıklarına misilleme yapma teklifleri gündeme geliyor.

Rejime yakın kişilerin aktardığına göre, İran Trump'ın savaşı tırmandırması ihtimaline karşı Avrupa'daki ABD askeri hedeflerine saldırmayı değerlendirdi. Tahran bu hamleyle çatışmadaki riskleri artırma seçeneklerini gözden geçiriyor.

Tahran yönetiminden iki kişi FT'ye yaptığı açıklamada, İran güçlerinin Bulgaristan gibi güneydoğu Avrupa ülkelerindeki ABD varlıklarını vurmayı değerlendirdiğini belirtti. Bulgaristan geçen ay Bezmer hava üssünün ABD ikmal uçakları tarafından kullanılmasına onay vermişti.

Yönetim içinden biri, Mart ayında bir İngiliz hava üssünün İHA ile vurulduğu Kıbrıs'ın da ABD'nin olası yeni bir taarruzu durumunda misilleme hedefleri arasında yer aldığını ekledi.

Kaynaklar, İran güçlerinin olası bir tırmanma durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki denizaltı fiber optik kablolarına saldırma seçeneğini de ayrıca gözden geçirdiğini söyledi.

'ABD çok ileri giderse İran bölgenin ötesine geçecek ve Avrupa'yı da vuracaktır'

Gazeteye göre “Tahran’daki meydan okuyan ruh hali” İran yönetimi açısından meselenin artık savaşın yeniden başlayıp başlamayacağı değil ne zaman başlayacağı olduğunu gösteriyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu olası yeni bir topyekün çatışmada İran'ın önceki stratejisinin ötesine geçerek daha uzak hedefleri vuracağı uyarısında bulunmuş, ABD'nin İngiliz askeri üslerini kullanması sebebiyle İngiltere’yi hedef alarak "İran topraklarına saldırı başlatmak için kullanılan her üs meşru hedef kabul edilecektir" demişti.

Gazete İran yönetimi içindekilerin verdiği bilgiye göre İran’ın misillemesinin Washington'ın atacağı adımlara bağlı olacağını yazdı.

Kaynaklardan biri, Trump'ın İran altyapısını vurma yönündeki önceki tehditlerini gerçekleştirmesi halinde İran'ın çatışmayı daha da genişletme planı hazırladığını belirtti. ABD Başkanı geçen ay, İran’ın boğazdaki bir gemiyi hedef aldığı her seferde Washington'ın İran'a ait bir köprüyü veya elektrik santralini imha edeceğini söylemişti.

İkinci kaynak ise ABD saldırganlığı durumunda İran'ın yanıtına "hiçbir sınır" koymayacağını ifade etti. Yetkili, "ABD çok ileri giderse İran ne pahasına olursa olsun kendini savunacak, bölgenin ötesine geçecek ve Avrupa'yı da vuracaktır" dedi.

Mart ayında Ankara “İran’dan fırlatılan” birkaç balistik füzeyi NATO hava savunma sistemlerinin önlediğini duyurmuştu. İran sahte bayrak saldırılarına karşı uyarmıştı.

Aynı ay İngiltere’nin Kıbrıs’taki hava üssü İHA ile vurulmuştu. Batılı yetkililer o dönemde bunun Tahran'ın kendisinden ziyade bölgedeki vekil güçler tarafından fırlatılan bir İran İHA'sı olduğundan şüphelendiklerini söylemişti.

'Ürdün'deki ABD üssüne saldırı Avrupa'ya da mesajdı'

FT’ye konuşan içerideki kaynaklar, İran’ın geçen ay Ürdün’deki ABD üssüne düzenlediği ve üç ABD askerinin ölümüne yol açan saldırının Tahran’ın şimdiye kadar gerçekleştirdiği en hassas uzun menzilli saldırı olduğunu ve daha uzak mesafelerdeki hedefleri vurma kapasitesini kanıtladığını söyledi.

İlk kaynak, "Bu aynı zamanda Avrupa'ya da bir mesajdı: Füzelerle karşılaşabilir, bu yüzden bu savaşta nerede durması gerektiğini bilmeli. Altyapımızı vurmak gibi çok büyük bir hata, savaşın bölge dışına çıkıp Avrupa'ya ulaşmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

'Kalibaf ile anlaşamazsanız Rızai ile muhatap olursunuz'

Hamaney geçen hafta ülkenin en üst düzey güvenlik yetkilisi olarak eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rızai’yi atamıştı.

FT’ye göre İranlı analistler bu hamleyi, kalıcı bir anlaşma beklentilerinin giderek zayıflamasıyla birlikte, ülkenin başmüzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf gibi isimlerin şimdilik saf dışı bırakıldığının bir işareti olarak yorumladı.

İkinci kaynak, İran'ın "Kalibaf ile bir anlaşmaya varamazsanız, Rızai ile muhatap olmak zorunda kalırsınız mesajını net bir şekilde verdiğini" belirtti ve ekledi: "Mesaj şu: 'Çılgınca davranmayın, çünkü ben sizden daha çılgınım.'"

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