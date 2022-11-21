FT: Suriye'ye harekat Erdoğan'a desteği artırabilir

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinde Türkiye'nin dün Suriye'ye dönük yaptığı hava operasyonuna yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladığı aktarılan haberde, Türkiye'nin bölgeye daha fazla hava operasyonu düzenleyip düzenlemeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Haberde, bir başka büyük çaplı askeri harekatın gelecek yılki seçimler öncesi milliyetçilerin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini artırmasına neden olabileceğine işaret edildi. Haberde, Erdoğan'ın Suriye'ye dönük kara harekatı için İran ve Rusya'dan henüz onay almadığına da dikkat çekildi.



