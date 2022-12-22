FT: Erdoğan seçimler öncesinde asgari ücrete yeni bir düzenleme yapabilir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin 8 bin 500 lira olacağını duyurdu.

Financial Times gazetesi, konu hakkındaki haberinde, "Türkiye seçimler öncesi asgari ücreti yüzde 55 artırdı" derken, Erdoğan'ın popülaritesini artırmak amacıyla "yüksek enflasyonun neden olduğu yaşam maliyeti krizini dengelemek için ülkenin asgari ücretini önemli ölçüde artırdığı" yorumunda bulundu.

8 bin 500 liralık asgari ücretin 2022 başındaki asgari ücretin neredeyse iki katı olduğu hatırlatılırken, Erdoğan'ın Merkez Bankası üzerindeki faiz indirme baskısı, Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlık ve TL'nin dolar karşısındaki değer kaybının enflasyona yol açtığı belirtildi.

Erdoğan'ın ekonomik büyüme hedefinin düşük maliyetli işgücü ve ucuz ihracata dayandığını belirten FT, ülkedeki satın alma gücünün yok olmasıyla birlikte Erdoğan ve partisine olan desteğin en düşük seviyeleri gördüğü ifade edildi.

Haziran 2023 yılında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine dikkat çeken FT, Erdoğan'ın ücret artışı ve teşvik önlemlerini seçim öncesine çekmesinin muhtemel olduğunu, bu hamleleri seçim için kullanmayı planlayabileceğini öne sürdü.