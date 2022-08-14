İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde dün saat 00.00'da sıralarında asfalt bakım çalışmaları başladı.
Bugün 06.00 sıralarında çalışmaların sona ermesinin ardından köprü trafiğe açıldı.
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FSM'deki asfalt bakım çalışması sona erdi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece başlayan asfaltlama çalışması sona erdi. Köprü trafiğe açıldı.
Haber Merkezi
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde dün saat 00.00'da sıralarında asfalt bakım çalışmaları başladı.
Bugün 06.00 sıralarında çalışmaların sona ermesinin ardından köprü trafiğe açıldı.