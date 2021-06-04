FSM Köprüsü'nden sonra Avrasya Tüneli'nde de araç yangını

Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobildeki yangın söndürülürken, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yabancı plakalı bir araçta meydana gelen yangında yaralı ve can kaybı bulunmadığı, tünelin saat 21.30 itibariyle ulaşıma açıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 21.20’de Avrasya Tüneli’nde Avrupa istikametinden Anadolu istikametine seyir halindeki yabancı plakalı bir araçta, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Geçici süreyle trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli saat 21.30 itibariyle ulaşıma açılmıştır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de bir araçta yangın çıkmış, sürücüsü tarafından yol kenarına çekilen araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, bu sırada köprü trafiğinde yoğunluk yaşanmıştı.