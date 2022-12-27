FSM Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazasında 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan trafik kazası üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA'nın aktardığına göre 4 aracın karıştığı trafik kazasının ardından Avrupa yakasına geçiş yönünde yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı.

Bir otomobil yandı

DHA'nın haberine göre köprüde takla atan bir otomobilde yangın çıktı. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

