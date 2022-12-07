Freni boşalan kamyonet çocuklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Öğle saatlerinde Gaziantep'teki Yavuzlar Mahallesi’nde meydana gelen olaya göre, Ahmet Günsever’in (22) kullandığı 27 LU 934 plakalı kömür yüklü kamyonetin girdiği sokakta frenini boşaldı.

DHA'nın haberine göre hızla yokuş aşağı inerek park halindeki hafif ticari araca, ardından da yolda yürüyen Suriye uyruklu Abdulkerim Hac Hamod ile kuzeni Yusuf Hac Hamod’a çarpan kamyonet bir evin duvarına çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdulkerim Hac Hamod’un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yaralanan Yusuf Hac Hamod ile kamyonet sürücüsü Ahmet Günseven ise ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.