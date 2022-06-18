Freni arızalanan lokomotif işçilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi'nde makinistlerin içinde bulunmadığı ve freni arızalandığı söylenen lokomotif iddiaya göre kendiliğinden hareket etti. Hızlanan lokomotif, demiryolu hattında elektrik tellerinin onarımını yapan işçilerin olduğu platforma çarptı.

DHA'nın haberine göre, güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçilerden Abdullah Dönegel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan R.S. (29) ve M.E. (27), ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada trenin hareket etmesinde ihmali olduğu ileri sürülen 2 makinist gözaltına alındı.