Fransız-Alman Tugayı Doğu Avrupa'da tatbikat hazırlığında

Fransa'nın başkenti Paris'te dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un katılımıyla Fransa-Almanya Ortak Savunma ve Güvenlik Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

Elysee Sarayı'ndan toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada, Ukrayna askerlerine yönelik yardım ve eğitim içeriğini sağlamak için iki ülkenin askeri desteklerini yakın bir şekilde koordine etmeyi sürdüreceği belirtildi. Açıklamada, Fransa ve Almanya'nın NATO'nun duruşunu güçlendirmek amacıyla birlikte çalışacağı belirtilerek, Fransız-Alman Tugayı'nın 2024 yılı bitmeden Litvanya ve Romanya'da tatbikat yapmayı planladığı aktarıldı.

İki ülkenin, Geleceğin Savaş Uçağı Muharebe Sistemi'ni (SCAF) geliştirmekte olduğunun ve bu projenin bir sonraki aşamasının başlangıcını belirleyen sanayi sözleşmelerinin imzalanmasından duyulan memnuniyetin ifade edildiği açıklamada, Fransa ve Almanya'nın Ana Kara Savaş Sistemi (SCTP) Projesi konusunda önemli ilerleme kaydetmekte kararlı oldukları belirtildi.

Açıklamada, Fransa ve Almanya'nın stratejik silahlanma işbirliğini derinleştirecekleri ifade edildi.

Fransa ve Almanya'nın Hint-Pasifik bölgesinde ortak tatbikat yapma niyetinde olduklarına işaret edilen açıklamada, iki ülkenin bu bölgedeki ortaklarıyla da üçlü tatbikatlar yapmayı planladıkları kaydedildi. (AA)