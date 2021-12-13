Fransız aday Pecresse: ABD’ye bağımlı ya da Türkiye'ye tutsak olmak istemiyoruz

Fransa'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçiler Partisi’nin (LR) adayı olan ve merkez sağ tarafından da desteklenen Valerie Pecresse, dünyada “daha egemen bir Fransa” istediklerini dillendirdi.

Fransa lideri Emmanuel Macron'un, Nisan 2022'de yapılacak seçimlerde en güçlü rakibi olarak gösterilen ve nisan ayında yapılacak seçimlerde bazı anketlere göre Macron'un önünde yer alan Pecresse, “Ne ABD'ye bağımlı ne Türkiye tarafından rehin alınmak ne de Avrupa'da ikinci bir role sahip ülke”olmak istediklerini belirtti.

Euronews’te yer alan habere göre, Türkiye'yi üstü kapalı AB'ye karşı göçmen kartını kullanmakla suçlayan Pecresse, geçen hafta önceliklerinin göç politikası ve Schengen anlaşmasının gözden geçirilmesi olduğunu söylemişti.

Fransız Le Monde gazetesi için bir yazı kaleme alan ve daha önceden yüksek öğrenim ve bütçe bakanlığı görevinde de bulunan Pecresse, “Özellikle Türkiye için AB genişlemesinin sona ermesi gerektiğini” ifade etmişti.

Öte yandan, Macron'un en güçlü rakipleri arasında gösterilen Pecresse, kazanması durumunda Fransa'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.