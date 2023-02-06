Fransa'ya göre Ukrayna'nın AB üyeliği kadar Avrupa'nın olumsuz etkilenmemesi de önemli

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Boone, AB ülkelerinin birlik işlerinden sorumlu bakanlarının, 9-10 Şubat'ta düzenlenecek olağanüstü AB Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı toplantıya girerken basın mensuplarına açıklama yaptı.

Fransız Bakan, Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin, “Kalbimiz, depremin vurduğu Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler ve aileleriyle” ifadesini kullandı. AB Sivil Koruma Mekanizmasının aktif hale getirildiğini anımsatan Boone, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da sahada yardım için ekip gönderme teklifinde bulunduğunu belirtti.

Boone, bugünkü toplantıda Avrupa endüstrisinin stratejik politikalarının güçlendirilmesi konusunun yanı sıra göçmen ve Ukrayna meselesini ele alacaklarını aktardı.

Göçmen meselesinde müzakerelerin “dış sebepler” odağında geçeceğini ifade eden Boone, toplantıda göçün olduğu ülkelere destek dahil yasa dışı göç şebekeleriyle mücadele ve sığınma taleplerine yönelik koruma sağlanması konularının görüşüleceğini söyledi.

Boone, Ukrayna meselesinde ise AB’nin desteğinin ve Ukrayna’nın birliğe üyelik sürecinin dengeli olarak sürdürülmesini ele alacaklarına işaret ederek “Ukrayna’yı kaybetmemenin yanı sıra bizim (Avrupa) de bu genişlemede kaybetmememiz gerektiği bilinmelidir” dedi. (AA)