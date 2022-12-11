Fransa'dan Romanya'daki NATO kampına yığınak

Fransa NATO'nun Romanya'da Cincu eğitim kampındaki askeri varlığını artırıyor.

Ukrayna'ya 300 km uzaklıktaki NATO askeri kampında varlığını artıran Fransa, son olarak iki gün önce kampa 13 Leclerc tankı ve 20 zırhlı personel taşıyıcı gönderdi.

AFP'nin haberine göre Fransa'nın liderliğinde kampta yaklaşık 700 asker bulunuyor, bunların çoğunluğu Fransız askerlerden, yaklaşık 80'i de Hollandalılardan oluşuyor.

Kampta inşa edilmekte olan tesislerde bulundurulması hedeflenen asker sayısı ise 1200.

Romanya halihazırda 5 bin yabancı askere ev sahipliği yapıyor. Bu NATO'nun güneydoğu bölgesindeki bir ülkede konuşlandırdığı en yüksek asker sayısı...