Fransa'dan bazı AB ülkelerine Covid-19 testi zorunluluğu

Fransa Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre İngiltere, İspanya, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Hollanda'dan gelen yolculardan Covid-19 testi sonucu göstermeleri istenecek. Uygulama 18 Temmuz Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek.

İngiltere'den gelenlerden son 48 saatte, diğer ülkelerden gelenlerden ise son 72 saatte yapılmış test sonucu talep edilecek. Uygulama, tek doz Covid-19 aşı olanları da kapsıyor.

Hangi ülkeden gelirse gelsin, Avrupa İlaç Ajansınca tanınan aşılardan (Pfizer, Moderna, AstraZeneca veya Janssen) tam şema uygulanmış yolculara yönelik kısıtlamalar da bugünden itibaren kaldırılacak. Aşı şeması, hastalığı geçirmemiş kişilerde ikinci doz aşı uygulandıktan 7 gün, geçirenlerde tek doz aşı uygulandıktan 14 gün sonra tam sayılıyor.

Öte yandan Tunus, Mozambik, Küba ve Endonezya Fransa'nın "kırmızı" ülkeler listesine alındı.