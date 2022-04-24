Fransa’daki kilisede rahibe bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Fransa’nın Nice kentinde bulunan Saint-Pierre-d’Arne Kilisesi'nde, yerel saatle 10.00’da yapılan ayin sırasında bir rahip bıçaklı saldırıya uğradı. Hayati tehlikesi bulunmayan rahibin hastaneye kaldırıldığı ve saldırıya müdahale eden kilise görevlisi bir kadının ise yaralandığı belirtildi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından yakalandı. Saldırganın Nice'de yaşayan 31 yaşında bir Fransız olduğu ve sabıkası bulunmadığı öğrenildi.

Bir polis kaynağı Fransız basınına verdiği demeçte, "Saldırgan, polise Yahudi inancına sahip olduğunu, seçim gününde Macron'u öldürmek istediğini ve sonunda bir kiliseye yöneldiğini söyledi" dedi.