Fransa’daki göçmen teknesi faciasında ölü sayısı 31'e yükseldi 

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkan bir teknenin batması sonucu yaşamını yitiren göçmenlerin sayısının 31’e yükseldiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Avrupa Birliği'ni (AB) acil toplantıya çağırdı.

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinden İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkarak Manş Denizi'nde batan göçmen teknesindeki can kaybı artıyor. Facia sonrası olay yerine gelen Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun da bulunduğu 31 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Darmanin, olayla "doğrudan bağlantılı" olduklarından şüphelenilen 4 kaçakçının da yakalandığını belirterek, "Bu dram, gördüğümüz en büyük trajedi" dedi.

Macron AB’yi acil toplantıya çağırdı

Elysee tarafından yapılan açıklamaya göre Macron Manş Denizindeki insanlık dramına yönelik, "Fransa, Manş’ın mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek" ifadelerini kullanarak olaydan sorumlu olanların bulunacağı ve mahkum edilmeleri için her şeyin yapılacağı taahhüdünde bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüşen Macron'un olayla ilgili "ortak sorumluluk" vurgusu yaptığı ve tam işbirliği ve durumun "siyasi amaçlarla kullanılmayacağı" beklentisini dile getirdiği kaydedildi.

Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı'nın (Frontex), birliğin dış sınırlarındaki kaynaklarını derhal güçlendirmelerini talep eden Macron göç sorunuyla ilgilenen Avrupalı bakanları da acil bir toplantıya çağırdı.

Calais Belediye Başkanı: İngiltere hükümeti sorumlu

Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart ise ölümlerden İngiltere hükümetini sorumlu tuttu, Boris Johnson'u "sorumluluklarıyla yüzleşmeye" çağırdı. Fransız hükümetinin "başarısızlığından" da yakınan Bouchart, daha önce İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'ndan toplantı talep ettiğini vurguladı.

Johnson'dan ortak devriye çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Fransa'ya bölgede ortak polis devriyeleri yürütme çağrısını yineledi, Fransız yetkililerin kendi sahilllerindeki devriyelerinin yeterli olmadığını savundu.

Manş Denizi'ndeki göçmen ölümlerinden dolayı "derin üzüntü duyduğunu" söyleyen Johnson yasadışı geçişleri engellemek için Fransa ile "daha fazlasını yapmak" istediğini dile getirdi. Johnson kriz toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bazı ortaklarımızı, özellikle Fransızları duruma ayak uydurmaya ikna etmekte zorlandık, ancak tüm ülkelerin karşılaştığı zorlukları anlıyorum ve şimdi istediğimiz birlikte daha fazlasını yapmak" dedi.

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Manş ve Kuzey Denizi Denizcilik Valiliği arama ve kurtarma operasyonun 3 helikopter ve 3 tekne ile devam ettiğini duyurdu. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bir balıkçı yerel saat 14.00 sıralarında Pas-de-Calais bölgesindeki bir kasaba açıklarında su yüzeyinde göçmenlerin bedenlerini gördü ve ihbarda bulundu.

Göçmenler yıllardır İngiltere’ye gitme umuduyla Hauts-de-France kıyılarına, Grande-Synthe veya Calais gibi kasabalara akın ediyor. İngiltere’ye göre yılın başından bu yana 22 bin göçmen İngiltere'ye küçük teknelerle ulaşmayı başardı.