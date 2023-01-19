Fransa'da yüz binler 'mezarda emekliliğe' karşı yürüyor

Fransa'da bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "emeklilik reformu"na karşı işçiler birçok sektörde greve çıktı, işçi ve emekçiler ülke genelinde kent meydanlarında bir araya geliyor.

Emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesini öngören düzenlemeye karşı sendikaların çağrısıyla emekçiler başkent Paris'te de Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge katılıyor. Meydanın tamamen dolduğu, kalabalığın meydana açılan cadde ve sokaklara taştığı ifade ediliyor.

France 24'ün haberine göre grev nedeniyle ulaştırmada, eğitimde, rafineri sevkıyatında aksamalar yaşanıyor.

Ülke genelinde bazıları uluslararası olmak üzere tren seferleri durdu. Hava trafiğininse biraz daha az etkilendiği, Paris'in Orly Havalimanı'ndaki uçuşların yüzde 20'sinin iptal edildiği ve havayolları şirketlerinin gecikmeler konusunda uyardığı belirtildi.

Ülkenin üçüncü büyük şehri Lyon'da da emekçiler mezarda emekliliği protesto ediyor. Le Monde'un haberine göre kentteki gösteriye 38 binden fazla kişi katıldı. Nice, Marsilya ve Bordo gibi kentlerdeki gösterilere de büyük bir katılım olduğu belirtiliyor.

Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt emeklilik düzenlemesinin işçilerin "ilave ve kolektif bir çabasını gerektirmesinin yol açtığı endişeleri" anladığını ileri sürerken, grevdeki işçilere ülke ekonomisini bloke etmeme çağrısı yaptı.

CGT Sendikası Başkanı Philippe Martinez ise işçilerden istenen "fedakarlığın" son derece haksız olduğunu belirterek "Fransız sendikalarının bir konu üzerinde hemfikir olması nadirdir. Bu da meselenin ciddiyetini gösteriyor" dedi.