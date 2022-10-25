Fransa'da toplu ulaşımda grev çağrısı

Fransa'da başkent Paris ve içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinde toplu taşıma sektöründe 10 Kasım'da büyük çaplı greve gitme çağrısı yapıldı.

Paris ve İle-de-France bölgesinde toplu taşımayı düzenleyen RATP'in 5 sürücü sendikası, "sıfır metro, sıfır banliyö treni RER" sloganıyla 10 Kasım'da büyük çaplı greve gitme çağrısında bulundu. Sendikalar, çalışma koşullarının kötüleştiğini ifade ederek yeni personel alımı ve enflasyona karşı maaş artışı talep ediyor.

Aylardır RATP'de devam eden sürücü eksikliği nedeniyle Paris ve civarındaki toplu taşımalarda bazı otobüs seferleri iptal edilirken metrolarda ciddi yoğunluk gözlemleniyor. (AA)