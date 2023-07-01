Fransa'da protestolar sürüyor: Yüzlerce kişi gözaltına alındı, meydanlara zırhlı araçlar konuşlandırıldı

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor.

Protestoların ilk başladığı Nanterres başta olmak üzere Marsilya, Woippy dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Paris ve çevresinde yoğun geçen protestolar Marsilya ve Lyon kentlerinde yoğunlaştı.

Öte yandan, Toulouse kentinde de akşam başlayan protestolarda polis 19 kişiyi gözaltına aldı. Kentte ayrıca çok katlı bir apartmanının ateşe verildiği öne sürüldü.

Metz kentinde de bir polis karakolunda yangın çıktı.

Belediye Başkanı hükümetten takviye kuvvet istedi

Marsilya'da ise Belediye Başkanı Benoit Payan hükümete takviye kolluk kuvveti göndermesi için çağrı yaptı. Payan olayları sert bir dille kınadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise kente takviye ekiplerin geldiğini 80'den fazlası Marsilya'da olmak üzere 270 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

OHAL tehdidi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AB Liderler Zirvesi'ne katıldığı Brüksel ziyaretini kısa keserek yeni kriz birimi toplantısını yönetmek için ülkesine geri döndü.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, protestolara karşı "ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu" belirtti.

Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Afrika kökenli gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma açıldığını dikkate aldıklarını vurgulayan Shamdasani, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.

4 kentte sokağa çıkma yasağı uygulandı

Clamart, Savigny-le-Temple, Compiegne kentlerinin yanı sıra Neuilly-sur-Marne kentinde 3 mahallede de gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Ülkenin en büyük 2. kenti Marsilya'da mağazalar yağmalanırken, jandarmaya bağlı helikopter kent semalarında devriye gezdi.

Öte yandan Nant kentinde bir süpermarket yağmalandı.

Ne olmuştu?

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtmişti.