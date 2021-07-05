Fransa'da Le Pen, yeniden parti liderliğine seçildi

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, geçen hafta düzenlenen bölge seçimlerindeki yenilginin ardından RN’nin giderek merkeze yöneldiği yolundaki eleştirilere yanıt verdi ve partinin rotasında bir değişiklik söz konusu olmadığını savundu.



Marine Le Pen, parti kongresinde büyük bir oy farkıyla RN’nin dördünce kez liderliğine seçildi.



Seçimin ardından yaptığı konuşmada, partinin “sağlıklı bir değişim içinde” olduğunu söyleyen Le Pen, babasının liderliği dönemindeki aşırı sağcı politikalara da geri dönüş yapmayacaklarını bildirdi.



Le Pen, “Partimiz, sağlıklı bir değişim tecrübesinden geçiyor. Ulusal Cephe’nin (RN’den önceki parti) eski dönemine geri dönmeyeceğiz. Son 10 yıldır en önemli başarı, sağladığımız ideolojik zaferdir, bunu anlamak için ana muhalefetteki Cumhuriyetçiler Partisi’nin (LR) muhafazakar seçmenlerini dinlemeniz gerekiyor.” dedi.



Marine Le Pen, 1972 yılında Ulusal Cephe’yi kuran babası Jean-Marie Le Pen’in siyaseti bırakması üzerine parti liderliğine seçilmiş, daha sonra aşırı sağcı, göçmen ve AB karşıtı söylemleri yumuşatarak, partinin merkez sağ eğilime yönelmesini sağlamıştı.



Ülkede son yıllarda etkili olan terör saldırıları, göç ve ekonomik sorunlara çare bulunamaması üzerine Marine Le Pen oy oranını önemli ölçüde artırdı.



Fransız seçim sisteminin iki turlu olması yüzünden Le Pen seçimlerde oy oranı yüksek olmasına rağmen bu başarısını Meclis’teki sandalye sayısına yansıtamıyor.