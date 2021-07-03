Fransa'da iki takım küme düşürüldü

Bordeaux ve Angers, yapılan mali incelemelerin ardından 2. Lig'e (Ligue 2) düşürüldü.



İki kulübü incelemeye alan DNCG (Mali Polis), Bordeaux kulübünün yatırımcısının geri çekilmesi sebebiyle Ligue 2'ye düşürüldüğünü bildirdi. Angers'in ise evraklarındaki bir eksiklik yüzünden aynı cezaya uğradığı kaydedildi.

NTV'nin haberine göre, bu karar üzerine her iki kulüp de itiraz yoluna gideceklerini duyurdu. Bordeaux, kulübün satılmak üzere olduğunu ve DNCG'ye sağlam bir plan ile gerekli güvencelerin sunulacağını ifade etti.

Aynı şekilde Angers yönetim, de Rayan Aït Nouri'nin Wolverhampton'a kiralanmasında eksik bir belge nedeniyle düşürüldüklerini, bu belgeyi ibraz edeceklerini bildirdi.

