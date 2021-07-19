Fransa'da iki aşı merkezi yağmalandı

Fransa'da hükümetin koronavirüs tedbirlerine karşı gerçekleştirilen gösteriler sırasında iki aşılama merkezi yağmalandı.

Yetkililer, cuma günü Fransa'nın güney doğusunda bulunan bir merkezin saldırıya uğradığını ve saldırganların bina içerisine itfaiye hortumuyla su boşalttığını bildirdi.

Bundan bir gün sonraysa ülkenin güney batısında bulunan başka bir kliniğin bir bölümünün kundaklama sonucu yanarak yıkıldığı belirtildi.

Fransa'da cumartesi günü hükümetin koronavirüs tedbirlerine karşı geniş çaplı eylemle düzenlenmişti.