Fransa'da devlet okullarında kız öğrencilerin çarşaf giymesi yasaklandı

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, ülkenin katı laik eğitim yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle bazı Müslüman kadınların giydiği abayaları okullarda yasaklayacaklarını söyledi.

"Bir sınıfa girdiğinizde, öğrencilerin dinini onlara bakarak tespit edememelisiniz" diyen Attal, 4 Eylül'den itibaren "okulda abaya giymek mümkün olmayacak" dedi.

TF1 televizyonuna konuşan Attal, ülke çapında derslerin başlaması öncesinde okul müdürlerine "ulusal düzeyde net kurallar" vereceğini kaydetti.

"Laiklik, okul yoluyla kendini özgürleştirme özgürlüğü demektir" diyen Attal, "Çarşaf, laikliğin kalelerinden biri olması gereken okullar yoluyla cumhuriyeti test etmeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan, okullar açılmadan önce konuyla ilgili ulusal seviyede, anlaşılabilir şekilde kuralları açıklayacağını ifade etti.