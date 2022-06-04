Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı protesto

Fransa'nın Nord vilayetinin 20’nci seçim bölgesinden Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) milletvekili adayı olan Guillaume Florquin’naya destek için dün Saint-Amand-les-Eaux kentini ziyaret eden Marine Le Pen'e halk yumurta fırlattı.

Le Parisien'den Nicolas Berrod'un paylaştığı görüntülere göre, sokakta korumalarının ortasında yürüyen Le Pen bir anda yumurtalı protesto ile karşılaştı. Le Pen’in basın servisi, yumurtanın Le Pen’i ıskalayarak korumasının eline çarptığını açıkladı.

Protestonun ardından Le Pen'in şehirdeki ziyaretlerine devam ettiği aktarıldı.