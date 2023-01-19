Fransa'da 2 milyonun üzerinde emekçi mezarda emekliliğe karşı sokağa çıktı

Fransa'da bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "emeklilik reformu"na karşı işçiler birçok sektörde greve çıktı, işçi ve emekçiler ülke genelinde kent meydanlarında bir araya geldi.

Emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesini öngören düzenlemeye karşı sendikaların çağrısıyla yüz binlerce emekçi başkent Paris'te de Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge katıldı. Meydanın tamamen dolduğu, kalabalığın meydana açılan cadde ve sokaklara taştığı ifade edilirken sendikalar başkentteki mitinge en az 400 bin kişinin katıldığını duyurdu.

CGT Sendikası Başkanı Philippe Martinez, ülke genelinde yaklaşık 200 noktada düzenlenen gösterilere toplam 2 milyonun üzerinde kişinin katıldığını açıkladı. Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise gösterilere ülke genelinde 1,12 milyon kişinin, Paris'te ise 80 bin kişinin katıldığı kaydedildi.

Paris

Paris, Lyon ve Rennes'deki gösterilerde polisle zaman zaman gerilim yaşandığı aktarıldı. Paris'teki mitingde Bastille Meydanı yakınlarında polis göstericilere karşı cop ve biber gazı kullandı, bazı göstericiler gözaltına alındı. Havanın kararmasının ardından polisin Cumhuriyet Meydanı'na girişlere izin vermediği ve gözyaşartıcı gaz kullandığı belirtiliyor.

Rouen

France 24'ün haberine göre grev nedeniyle ulaştırmada, eğitimde, rafineri sevkıyatında aksamalar yaşanıyor.

Grev nedeniyle tren seferleri durdu

Ülke genelinde bazıları uluslararası olmak üzere tren seferleri durdu. Hava trafiğininse biraz daha az etkilendiği, Paris'in Orly Havalimanı'ndaki uçuşların yüzde 20'sinin iptal edildiği ve havayolları şirketlerinin gecikmeler konusunda uyardığı belirtildi.

Ülkenin üçüncü büyük şehri Lyon'da da emekçiler mezarda emekliliği protesto ediyor. Le Monde'un haberine göre kentteki gösteriye 38 binden fazla kişi katıldı. Nice, Marsilya ve Bordo gibi kentlerdeki gösterilere de büyük bir katılım olduğu belirtiliyor.

Nice

Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt emeklilik düzenlemesinin işçilerin "ilave ve kolektif bir çabasını gerektirmesinin yol açtığı endişeleri" anladığını ileri sürerken, grevdeki işçilere ülke ekonomisini bloke etmeme çağrısı yaptı.

CGT Sendikası Başkanı Philippe Martinez ise işçilerden istenen "fedakarlığın" son derece haksız olduğunu belirterek "Fransız sendikalarının bir konu üzerinde hemfikir olması nadirdir. Bu da meselenin ciddiyetini gösteriyor" dedi.

Macron 'emeklilik reformu'nda ısrarcı

Gösteriler sırasında İspanya'da olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron burada düzenlediği basın toplantısında "mezarda emeklilik" düzenlemesinde ısrarcı olacağının sinyalini verdi.

Macron "emeklilik reformu"nu "adil ve sorumlu" diye niteledi ve ülkesinin bu düzenlemeyi uygulamak zorunda olduğunu ileri sürdü.