Fransa Ulusal Meclisi kürtajın anayasal hak olarak korunmasını onayladı

Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Meclis kürtajın anayasal korunma altına alınmasını onayladı.

Reuters'ın haberine göre, Boyun Eğmeyen Fransa partisinin meclise sunduğu kürtaj hakkının anayasaya eklenmesini içeren yasa tasarısı 18 'çekimser' ve 32 'hayır' oyuna karşı 337 'evet' oyuyla kabul edildi.

Ulusal Meclis tarafından onaylanan yasa tasarısının Fransız Anayasası’nın ilgili maddesine eklenebilmesi için Parlamento'nun üst kanadı olan Senato tarafından kabul edilmesi ve referandumla halk oylamasına sunulması gerekiyor.