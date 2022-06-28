Fransa kapalı alanlarda yeniden maske zorunluluğunu tartışıyor

Koronavirüs vakalarının arttığı Fransa'da Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon kapalı alanlarda yeniden maske takılmaya başlanması gerektiğini söyledi.

RTL'ye konuşan Bourguignon kapalı ve kalabalık alanlarda da maskeye dönülmesini talep ettiğini söyledi.

Fransa'da toplu taşımada maske zorunluluğu 16 Mayıs'ta kaldırılmıştı. Fransa Kamu Sağlığı Kurumu dün ülke genelinde 17 bin 601 yeni koronavirüs vakası açıkladı. Fransa'da son bir hafta içinde koronavirüs vakalarında yüzde 50'nin üzerinde artış olduğu belirtiliyor.