Fransa istihbaratından 'Ukrayna' adımı

Fransa İç İstihbarat Biriminin, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle "savaşmak" için Ukrayna'ya gitmeye hazırlanan Fransızları takibe aldığı belirtildi.

Fransız Europe 1 radyosunun haberinde, Ukrayna'ya gitmeye hazırlanan 50'den fazla Fransız'ın arasında aşırı sağcı ve solcuların, eski askerlerin ve sadece belirli bir dönem için göreve çağrılan askerlerin bulunduğu belirtildi.

DGSİ'nin Fransa Dış İstihbarat Birimi (DGSE) ve Askeri İstihbarat Direktörlüğü (DRM) ile bu Fransızları ve Facebook'ta oluşturdukları grubu takip ettiği kaydedildi.

Ülkede istihbarat birimlerinin, yasalara göre Fransızların Ukrayna'ya gitmesini engelleyemediği ancak bu kişilerin Ukrayna'da Fransız yasalara aykırı eylemlerde bulunmaları halinde Fransa'ya döndüklerinde yargılanabilecekleri kaydedildi.