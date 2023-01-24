Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki tecavüz soruşturması bir üst mahkemeye taşınacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkındaki tecavüz soruşturmasında daha önce alınan takipsizlik kararının Paris Temyiz Mahkemesi'nce onanmasının ardından davacı taraf, kararı itiraz için bir üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Fransız basınındaki haberlere göre; davacı Sophie Patterson-Spatz'ın avukatı Elodie Tuaillon-Hibon, kararı itiraz için bir üst mahkemeye götüreceğini kaydetti.

Tuaillon-Hibon, burada da bir sonuç alınmadığı takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracaklarını belirtti.

2018'de soruşturma açılmıştı

Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Soruşturma, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren Sophie Patterson-Spatz ismindeki kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2018'de takipsizlik kararı vermiş ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran 2020'de soruşturmanın tekrar açılmasını kararlaştırmıştı.

Darmanin, suç duyurusunda bulunan kadınla ilişkisi olduğunu kabul etmiş, ancak tecavüz suçlamasını reddetmişti.

Paris Savcılığı, Ocak 2022'de, Darmanin hakkında tecavüz suçlamasıyla açılan soruşturmada takipsizlik verilmesini talep etmiş, sorgu hakimliği dosyayı temmuz ayında takipsizlikle sonuçlandırmıştı.

Davalı taraf karara itiraz ederek, Paris Temyiz Mahkemesine başvurmuştu. (AA)